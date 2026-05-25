Песков ответил на вопрос об ударах возмездия по Украине

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны сделало заявление об ударе по военным целям на Украине в ответ на атаку по колледжу в ЛНР.
- Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Минобороны РФ сделали заявления об ударе по военным целям на Украине в ответ на атаку по колледжу в ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом уже было сказано соответствующими заявлениями министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, являются ли удары по военным целям на Украине с использованием "Орешника" ответом на атаку по колледжу в Старобельске.
Ранее в МО РФ сообщили, что армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
