Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред России Полянский заявил о лицемерии ОБСЕ из-за реакции на теракт в Старобельске.

Российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем "нет и намека" на осуждение.

Заседание Постоянного Совета ОБСЕ созвали только после российского удара возмездия.

ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созывает спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске, что говорит о том, какие лицемеры сейчас "правят бал" в ОБСЕ, сообщил постпред РФ Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем "нет и намека" на осуждение.

"Параллельно швейцарцы лукаво утверждают, что созывают в 17.00 по Вене (18.00 мск) 26 мая специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ для обсуждения "последних ударов с воздуха". Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей "ответки" на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой "российской агрессии", - написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.

"Вот такие лицемеры сегодня "правят бал" в ОБСЕ!" - добавил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.