Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил о лицемерии ОБСЕ из-за реакции на теракт в Старобельске - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 25.05.2026
Полянский заявил о лицемерии ОБСЕ из-за реакции на теракт в Старобельске

Полянский: Швейцария созвала спецзаседание ОБСЕ после ответа РФ на теракт в ЛНР

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России Полянский заявил о лицемерии ОБСЕ из-за реакции на теракт в Старобельске.
  • Российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем "нет и намека" на осуждение.
  • Заседание Постоянного Совета ОБСЕ созвали только после российского удара возмездия.
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созывает спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске, что говорит о том, какие лицемеры сейчас "правят бал" в ОБСЕ, сообщил постпред РФ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем "нет и намека" на осуждение.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лантратова рассказала о реакции журналистов, приехавших в Старобельск
Вчера, 19:41
"Параллельно швейцарцы лукаво утверждают, что созывают в 17.00 по Вене (18.00 мск) 26 мая специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ для обсуждения "последних ударов с воздуха". Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей "ответки" на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой "российской агрессии", - написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.
"Вот такие лицемеры сегодня "правят бал" в ОБСЕ!" - добавил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Запад блокирует информацию о трагедии в Старобельске, заявила Захарова
Вчера, 14:51
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскДмитрий ПолянскийЛеонид ПасечникОБСЕВооруженные силы УкраиныTelegramУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала