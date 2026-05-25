10:40 25.05.2026
НБА назвала символические пятерки лучших игроков сезона

Дончич, Йокич и Вембаньяма вошли в первую символическую сборную сезона НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НБА назвала символические пятерки лучших игроков сезона.
  • В первую символическую сборную вошли Виктор Вембаньяма, Лука Дончич, Никола Йокич, Кейд Каннингем и Шей Гилджес-Александер.
  • Во вторую и третью символические сборные вошли Джейлен Брансон, Джейлен Браун, Донован Митчелл, Кевин Дюрэнт, Кавай Леонард, Тайриз Макси, Джамал Мюррэй, Джейлен Джонсон, Джейлен Дюрен и Чет Холмгрен.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Французский центровой "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма, словенский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич и сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич вошли в первую символическую сборную лучших игроков прошедшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.
В первую пятерку также вошли американский разыгрывающий Кейд Каннингем из "Детройт Пистонс" и канадский защитник "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер. Для Йокича попадание в первую команду стало пятым за карьеру, для Гилджес-Александера - четвертым.
Во вторую сборную вошли Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс"), Джейлен Браун ("Бостон Селтикс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Кевин Дюрэнт ("Хьюстон Рокетс") и Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс"). Дюрэнт в 12-й раз попал в символическую сборную сезона, Леонард - в шестой.
В третью пятерку вошли Тайриз Макси ("Филадельфия Севенти Сиксерс"), Джамал Мюррэй ("Денвер Наггетс"), Джейлен Джонсон ("Атланта Хокс"), Джейлен Дюрен ("Детройт Пистонс") и Чет Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер").
