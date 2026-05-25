Минтруд рассказал, при каких условиях можно уволить подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ Работодатель в России может уволить подростка только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщил Минтруд.

Подросток перед началом подработки обязан оформить трудовой договор, при этом до 14 лет допускается только творческая деятельность или участие в спортивных мероприятиях.

Самостоятельно заключать трудовой договор на выполнение легкой работы подросток может с 15 лет, а с 16 лет трудовой договор можно подписывать самостоятельно.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работодатель в России по своей инициативе может уволить подростка только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщил Минтруд на платформе " Макс ".

"Увольнение несовершеннолетнего работника возможно только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Исключение: ликвидация организации прекращение ИП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток перед началом подработки обязан оформить трудовой договор. До 14 лет допускается только творческая деятельность (театр, кино, цирк) или участие в спортивных мероприятиях. С 14 лет подростку становятся доступны и другие виды легкого труда.

Для оформления договора требуется согласие одного из родителей (попечителя), органа опеки либо иного законного представителя - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.