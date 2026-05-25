10:19 25.05.2026 (обновлено: 11:00 25.05.2026)
Минтруд рассказал, при каких условиях можно уволить подростка

Трудовая книжка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатель в России может уволить подростка только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщил Минтруд.
  • Подросток перед началом подработки обязан оформить трудовой договор, при этом до 14 лет допускается только творческая деятельность или участие в спортивных мероприятиях.
  • Самостоятельно заключать трудовой договор на выполнение легкой работы подросток может с 15 лет, а с 16 лет трудовой договор можно подписывать самостоятельно.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работодатель в России по своей инициативе может уволить подростка только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщил Минтруд на платформе "Макс".
"Увольнение несовершеннолетнего работника возможно только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Исключение: ликвидация организации прекращение ИП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подросток перед началом подработки обязан оформить трудовой договор. До 14 лет допускается только творческая деятельность (театр, кино, цирк) или участие в спортивных мероприятиях. С 14 лет подростку становятся доступны и другие виды легкого труда.
Для оформления договора требуется согласие одного из родителей (попечителя), органа опеки либо иного законного представителя - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ведомстве отметили, что самостоятельно подросток может заключать трудовой договор с 15 лет, но только на выполнение легкой работы. С 16 лет трудовой договор можно подписывать самостоятельно.
