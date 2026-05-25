18:57 25.05.2026 (обновлено: 19:09 25.05.2026)
В МИД назвали задержание митрополита Илариона срежессированной провокацией

МИД: Россия расценивает задержание митрополита Илариона как провокацию

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает задержание митрополита Илариона в Чехии срежиссированной провокацией.
  • По мнению МИД России, инцидент направлен на очернение митрополита и православия в целом.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия считает инцидент с задержанием митрополита Илариона в Чехии срежиссированной провокацией, направленной на очернение как самого митрополита, так и в его лице православия в принципе, сообщает МИД РФ.
"Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
Митрополит Иларион (Алфеев) – в 2009-2022 годах - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
