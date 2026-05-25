МИД назвал атаку ВСУ на колледж свидетельством нацистской сущности Киева

- МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске стала свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима.
- Киев преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, заявляет МИД РФ.
"Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.