Медведев призвал не отказываться от длинных школьных каникул
08:34 25.05.2026 (обновлено: 11:41 25.05.2026)
Медведев призвал не отказываться от длинных школьных каникул

Медведев назвал долгие летние каникулы традицией для России

Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев считает, что от традиции долгих летних школьных каникул в России отказываться не нужно.
  • По его мнению, каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новому учебному году.
  • Медведев отметил важность организации разнообразного, познавательного и активного летнего досуга для детей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Долгие летние школьные каникулы - традиция для России, от которой не нужно отказываться, считает председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Долгие летние каникулы в нашей стране — традиция, от которой не нужно отказываться. Помните известную школьную фразу "Звонок — для учителя"? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, нужны ли школьникам такие длинные летние каникулы.
Медведев отметил, что дети должны уйти на перезагрузку вместе с родителями.
"Летний отдых кажется слишком длинным, если ребенку в это время нечем заняться, проявить свои таланты. Важно сделать досуг детей разнообразным, познавательным и активным. На это направлены специальные программы, которые осуществляются в каждом регионе нашей страны", - считает он.
Медведев поздравил учителей и учеников с завершением учебного года и пожелал отличных результатов на экзаменах и хорошего, полноценного отдыха летом.
