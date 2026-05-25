Лукашенко заявил, что Белоруссия похожа на Татарстан

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия очень похожа на Татарстан.
"Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Я часто говорю, когда… мимо лечу, посмотрю на Татарстан: "Это что, я уже к Минску подлетаю?" Очень аккуратно, чисто у вас так же (как и в Белоруссии – ред.). Вы дисциплину держите", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который находится с визитом в Белоруссии.
В целом он положительно оценил взаимодействие с Татарстаном и его экономического развитие. "Мне нравится тот темп, который вы набрали, и несмотря на некую турбулентность в мире вы крепко держитесь", - сказал Лукашенко.