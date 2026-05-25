МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк обвинил западные СМИ в одностороннем освещении событий вокруг Украины, отметив, что они эмоционально говорят о последствиях ударов возмездия РФ по военным целям на Украине и при этом полностью игнорируют атаку Киева на колледж в ЛНР, при которой погиб 21 человек.