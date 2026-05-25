Нидерландский журналист раскритиковал СМИ за замалчивание атаки в ЛНР

14:54 25.05.2026 (обновлено: 14:55 25.05.2026)
Нидерландский журналист раскритиковал СМИ за замалчивание атаки на колледж в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк обвинил западные СМИ в одностороннем освещении событий вокруг Украины.
  • Журналист отметил, что западные СМИ игнорируют атаку Киева на колледж в ЛНР, в результате которой погиб 21 человек.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк обвинил западные СМИ в одностороннем освещении событий вокруг Украины, отметив, что они эмоционально говорят о последствиях ударов возмездия РФ по военным целям на Украине и при этом полностью игнорируют атаку Киева на колледж в ЛНР, при которой погиб 21 человек.
По словам журналиста, нидерландская телерадиокомпания NOS и западные ведущие СМИ сделали эмоциональные репортажи о последствиях российских ударов возмездия по военным целям на Украине.
"Однако они не показали никаких изображений о погибших и раненных в результате украинской атаки с помощью дронов по студенческому комплексу в Луганске, в ответ на которую был нанесен российский удар", - написал ван де Бейк в Х.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
