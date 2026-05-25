МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Террористический удар украинской армии по студенческому общежитию в Старобельске стал преступлением, которое невозможно оправдать или сгладить даже в западном обществе, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу. Никаких сомнений, никаких словесных предостережений, никаких глаголов, спрягаемых в условном наклонении. <…> Но убийство детей во сне <…> и нанесение серьезных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования", — указывается в материале.
Автор статьи отметила, что убийство мирных учащихся в Луганской Народной Республике невозможно преподнести как легитимный военный ответ Киева.
"Трудно придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии – или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня", — признала она.
В публикации также подчеркивается, что к совершению такого преступления привела систематическая поддержка неонацистского режима Владимира Зеленского, которого на Западе принимали со всеми почестями.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.
Накануне Минобороны сообщило, что ответом на террористические атаки ВСУ стало нанесение удара возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В ведомстве отметили, что удар достиг всех целей.