Эксперты предупредили, к чему ведет разрушение Ледника Судного дня

В потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Разрушение Ледника Судного дня в Антарктиде приведет к всемирному потопу, считает кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь", — сказал он в беседе с 360.ru

В 2024 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса, известный также как Ледник Судного дня, стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и соседние ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.

Киселев отметил, что подъем уровня океана хотя бы на метр будет серьезной угрозой, к которой нужно готовиться. В уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменных местах, добавил ученый.