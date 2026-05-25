Эксперты предупредили, к чему ведет разрушение Ледника Судного дня
06:02 25.05.2026 (обновлено: 10:41 25.05.2026)
Эксперты предупредили, к чему ведет разрушение Ледника Судного дня

  • Разрушение ледника Туэйтса (Ледник Судного дня) в Антарктиде может вызвать подъем уровня Мирового океана и, как следствие, мировой потоп.
  • В потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Разрушение Ледника Судного дня в Антарктиде приведет к всемирному потопу, считает кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
"Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь", — сказал он в беседе с 360.ru.
В 2024 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса, известный также как Ледник Судного дня, стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и соседние ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.
Киселев отметил, что подъем уровня океана хотя бы на метр будет серьезной угрозой, к которой нужно готовиться. В уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменных местах, добавил ученый.
По словам климатолога, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, в России в потенциальной зоне риска находятся Санкт-Петербург и побережье Балтики, а также Западная Сибирь.
АнтарктидаСанкт-ПетербургЗападная СибирьАндрей КиселевЕкатерина Пестрякова (климатолог)
 
 
