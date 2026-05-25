Константинов назвал Каллас после ее угроз в адрес России выскочкой - РИА Новости, 25.05.2026
22:49 25.05.2026
Константинов назвал Каллас после ее угроз в адрес России выскочкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Каю Каллас выскочкой из-за ее угроз в адрес России.
  • По мнению Константинова, удар ВСУ по колледжу в Старобельске был согласованной с западными кураторами провокацией.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал выскочкой главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее новых угроз в адрес России.
Ранее Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия.
"Каллас – это типичный представитель модели военного решения вопроса украинского конфликта. Будем надеяться, что среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку и ее оголтелый русофобский курс", - сказал Константинов.
По его мнению, удар ВСУ по колледжу в Старобельске был стопроцентной провокацией, согласованной киевским режимом с западными кураторами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщали в министерстве обороны РФ.
В миреРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаКайя КалласВладимир КонстантиновЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
