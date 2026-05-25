СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал выскочкой главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее новых угроз в адрес России.
"Каллас – это типичный представитель модели военного решения вопроса украинского конфликта. Будем надеяться, что среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку и ее оголтелый русофобский курс", - сказал Константинов.
По его мнению, удар ВСУ по колледжу в Старобельске был стопроцентной провокацией, согласованной киевским режимом с западными кураторами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщали в министерстве обороны РФ.