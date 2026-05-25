Ученые пока не обнаружили ни одного спутника у экзопланет

© NASA/JPL-Caltech/T. PyleТак художник представил себе экзопланету Kepler-452b
Так художник представил себе экзопланету Kepler-452b. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые не обнаружили ни одного спутника у экзопланет.
  • Существует несколько кандидатов в экзолуны, но пока их существование не подтверждено.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые не сомневаются, что у экзопланет, как и у планет Солнечной системы, есть спутники, но пока существование ни одной экзолуны не подтверждено, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.
"Есть несколько кандидатов, но пока точно ни одного спутника не открыто. Никто не сомневается, что они есть, они должны быть, но просто мы их не видим", - сказала Ананьева.
По ее словам, ситуация с обнаружением спутников экзопланет напоминает открытие самих экзопланет в 90-х годах прошлого века. Тогда ученые находили, как считалось, планеты, а после уточнения данных выясняли, что это не так. После повышения точности наблюдений были подтверждены первые экзопланеты, а сейчас число таких известных объектов составляет более шести тысяч.
Экзопланетами называются любые планеты, вращающиеся не вокруг Солнца, а вокруг других звезд. Первые три таких планеты, вращающиеся у пульсара (быстровращающейся нейтронной звезды, испускающей не меняющееся радиоизлучение) PSR B1257+12 были открыты в 1992 году. Первой же планетой, обнаруженной у солнцеподобной звезды, стал горячий юпитер 51 Тельца b, найденный в 1995 году.
