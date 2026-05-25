Ученые пока не обнаружили ни одного спутника у экзопланет

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые не сомневаются, что у экзопланет, как и у планет Солнечной системы, есть спутники, но пока существование ни одной экзолуны не подтверждено, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.

"Есть несколько кандидатов, но пока точно ни одного спутника не открыто. Никто не сомневается, что они есть, они должны быть, но просто мы их не видим", - сказала Ананьева.

По ее словам, ситуация с обнаружением спутников экзопланет напоминает открытие самих экзопланет в 90-х годах прошлого века. Тогда ученые находили, как считалось, планеты, а после уточнения данных выясняли, что это не так. После повышения точности наблюдений были подтверждены первые экзопланеты, а сейчас число таких известных объектов составляет более шести тысяч.