В Южной Корее планируют мировое турне с роботами-танцорами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сеуле в парке Galaxy Robot Park гуманоидные роботы уже выходят на сцену и танцуют под песни южнокорейских исполнителей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Южнокорейская компания Galaxy Corporation планирует отправиться в мировое турне с концертами, где роботы вместо живых исполнителей будут танцевать под K-pop музыку, заявил гендиректор компании Чхве Енхо.
"Мы планируем проводить от трех до шести K-pop концертов ежедневно... К концу года мы планируем отправить их в мировое турне", - приводит газета слова Чхве Енхо.
Ранее Galaxy Corporation сообщала, что хочет запустить виртуальную K-pop группу в этом году, а затем выпустить роботов-айдолов с той же внешностью. При этом это не первая виртуальная группа в индустрии. Уже существуют группы PLAVE, K/DA, но при этом за виртуальными исполнителями стоят настоящие люди.