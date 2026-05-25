13:39 25.05.2026
В Южной Корее планируют мировое турне с роботами-танцорами

© AP Photo / Ahn Young-joonПостер с изображением корейской группы BTS в Сеуле
Постер с изображением корейской группы BTS в Сеуле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейская компания Galaxy Corporation планирует отправиться в мировое турне с концертами, где роботы вместо живых исполнителей будут танцевать под K-pop музыку.
  • В Сеуле в парке Galaxy Robot Park гуманоидные роботы уже выходят на сцену и танцуют под песни южнокорейских исполнителей.
  • Galaxy Corporation ранее сообщала о планах запустить виртуальную K-pop группу и затем выпустить роботов-айдолов с той же внешностью.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Южнокорейская компания Galaxy Corporation планирует отправиться в мировое турне с концертами, где роботы вместо живых исполнителей будут танцевать под K-pop музыку, заявил гендиректор компании Чхве Енхо.
Британская газета Guardian сообщает, что в Сеуле в парке Galaxy Robot Park гуманоидные роботы выходят на сцену и танцуют под песни южнокорейского исполнителя G-Dragon и участника группы Shinee Ли Тхэмина.
"Мы планируем проводить от трех до шести K-pop концертов ежедневно... К концу года мы планируем отправить их в мировое турне", - приводит газета слова Чхве Енхо.
Ранее Galaxy Corporation сообщала, что хочет запустить виртуальную K-pop группу в этом году, а затем выпустить роботов-айдолов с той же внешностью. При этом это не первая виртуальная группа в индустрии. Уже существуют группы PLAVE, K/DA, но при этом за виртуальными исполнителями стоят настоящие люди.
