Рейтинг@Mail.ru
США обыграли Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:22 25.05.2026
США обыграли Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла команду Венгрии в матче чемпионата мира по хоккею

© Фото : Пресс-служба IIHFХоккеисты сборной США
Хоккеисты сборной США - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Пресс-служба IIHF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США одержала победу над командой Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 7:3.
  • Сборная США набрала 8 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице группы A, сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.
  • Следующий матч сборная США проведет 26 мая против австрийцев, а сборная Венгрии в этот же день встретится с командой Латвии.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная США одержала победу над командой Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A прошла в Цюрихе и завершилась со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) в пользу сборной США. В составе победителей по дублю оформили Джастин Фолк (10-я и 28-я минуты), Мэттью Ткачук (19, 57) и Райан Леонард (23, 39), одну шайбу забросил Макс Плант (60). У сборной Венгрии дважды отличился Чанад Эрдели (31, 48), голом также отметился Габор Торньяи (55).
Сборная США, набрав 8 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице группы A. Команда сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Венгрии с 3 баллами занимает предпоследнюю, седьмую строчку.
В следующем матче сборная США 26 мая сыграет с австрийцами, венгры в этот же день встретятся с командой Латвии.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Вчера, 20:05
 
ФутболДжастин ФолкМэттью ТкачукМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккею
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала