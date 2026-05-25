США обыграли Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная США одержала победу над командой Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы A прошла в Цюрихе и завершилась со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) в пользу сборной США. В составе победителей по дублю оформили Джастин Фолк (10-я и 28-я минуты), Мэттью Ткачук (19, 57) и Райан Леонард (23, 39), одну шайбу забросил Макс Плант (60). У сборной Венгрии дважды отличился Чанад Эрдели (31, 48), голом также отметился Габор Торньяи (55).

Сборная США, набрав 8 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице группы A. Команда сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Венгрии с 3 баллами занимает предпоследнюю, седьмую строчку.