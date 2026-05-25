"Вегас" одержал третью победу в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Колорадо"
07:38 25.05.2026 (обновлено: 07:50 25.05.2026)
"Вегас" одержал третью победу в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Колорадо"

  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вегаса».
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Колорадо Эвеланш" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) в пользу "Вегаса", в составе которого отличились Марк Стоун (21-я минута), Вильям Карлссон (25), Киган Колесар (33), Томаш Гертл (49) и Бретт Хауден (60). У победителей регулярного чемпионата нынешнего сезона шайбы забросили Габриэль Ландескуг (4), Назем Кадри (8) и Джек Друри (14).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вегас
5 : 3
Колорадо
20:19 • Марк Стоун
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
24:05 • Вильям Карллсон
(Митчелл Марнер)
32:46 • Киган Колесар
(Дилан Коглан, Кедан Корчак)
48:21 • Томаш Гертл
(Марк Стоун, Кедан Корчак)
59:01 • Бретт Хауден
(Вильям Карллсон, Ши Теодор)
03:21 • Габриэль Ландескуг
(Девон Тоус, Натан Маккиннон)
07:03 • Назем Кадри
(Мартин Некаш, Джош Мэнсон)
13:15 • Джек Дрери
(Паркер Келли, Девон Тоус)
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также Валерий Ничушкин из "Колорадо" результативными действиями не отметились.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Вегаса". Следующий матч финала Западной конференции пройдет в ночь на среду по московскому времени.
