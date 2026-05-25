"Вегас" одержал третью победу в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Колорадо"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Колорадо Эвеланш" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) в пользу "Вегаса", в составе которого отличились Марк Стоун (21-я минута), Вильям Карлссон (25), Киган Колесар (33), Томаш Гертл (49) и Бретт Хауден (60). У победителей регулярного чемпионата нынешнего сезона шайбы забросили Габриэль Ландескуг (4), Назем Кадри (8) и Джек Друри (14).
25 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
20:19 • Марк Стоун
24:05 • Вильям Карллсон
32:46 • Киган Колесар
48:21 • Томаш Гертл
(Марк Стоун, Кедан Корчак)
59:01 • Бретт Хауден
03:21 • Габриэль Ландескуг
07:03 • Назем Кадри
13:15 • Джек Дрери
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также Валерий Ничушкин из "Колорадо" результативными действиями не отметились.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Вегаса". Следующий матч финала Западной конференции пройдет в ночь на среду по московскому времени.