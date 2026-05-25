Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининградской области стартовали Российско-Китайские молодежные игры.

Более 300 спортсменов будут соревноваться по 12 видам спорта в течение недели.

СВЕТЛОГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Российско-Китайские молодежные игры стартовали в Калининградской области, церемония открытия состоялась в городе Светлогорск, передает корреспондент РИА Новости.

В начале церемонии открытия Дегтярев зачитал участникам приветствие от президента РФ Владимира Путина

В течение недели более 300 молодых атлетов национальных сборных Российской Федерации и Китайской Народной Республики в возрасте от 11 до 20 лет будут соревноваться по 12 видам спорта. Соревнования пройдут в различных муниципалитетах Калининградской области и на разных спортивных объектах. Одна из особенностей юбилейных игр - включение самбо в демонстрационную программу.

"Мы готовились к этим играм. Калининградская область - спортивный регион, обладает всей инфраструктурой для того, чтобы размещать такого рода соревнования", - заявил журналистам губернатор Алексей Беспрозванных

Глава региона отметил, что X Российско-Китайские молодежные игры стали частью и большой юбилейной программы области, и одним из главных международных событий года.