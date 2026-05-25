В Калининградской области стартовали Российско-Китайские молодежные игры
19:49 25.05.2026 (обновлено: 21:02 25.05.2026)
В Калининградской области стартовали Российско-Китайские молодежные игры

В Светлогорске состоялась церемония открытия Российско-Китайских молодежных игр

Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
  • В Калининградской области стартовали Российско-Китайские молодежные игры.
  • Более 300 спортсменов будут соревноваться по 12 видам спорта в течение недели.
СВЕТЛОГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Российско-Китайские молодежные игры стартовали в Калининградской области, церемония открытия состоялась в городе Светлогорск, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы находимся в самой западной точке России, в Калининграде. И Калининградская область отмечает 80 лет. И это очень важно с исторической точки зрения. Здесь, в Европе, поднимут флаги России и Китая. Это имеет большое символическое значение, в том числе в год 80-летия Победы", - сказал журналистам перед церемонией открытия игр министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В начале церемонии открытия Дегтярев зачитал участникам приветствие от президента РФ Владимира Путина.
В течение недели более 300 молодых атлетов национальных сборных Российской Федерации и Китайской Народной Республики в возрасте от 11 до 20 лет будут соревноваться по 12 видам спорта. Соревнования пройдут в различных муниципалитетах Калининградской области и на разных спортивных объектах. Одна из особенностей юбилейных игр - включение самбо в демонстрационную программу.
"Мы готовились к этим играм. Калининградская область - спортивный регион, обладает всей инфраструктурой для того, чтобы размещать такого рода соревнования", - заявил журналистам губернатор Алексей Беспрозванных.
Глава региона отметил, что X Российско-Китайские молодежные игры стали частью и большой юбилейной программы области, и одним из главных международных событий года.
По данным организаторов, впервые на Российско-Китайских играх будет организовано более 60 трансляций на трех каналах "Триколор". Трансляции будут доступны зрителям через спутниковое вещание, онлайн-кинотеатр и приложение на Smart TV. Кроме того, следить за соревнованиями можно будет в официальном сообществе РКИ в соцсети "ВКонтакте".
