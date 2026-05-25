Хоценко рассказал Путину, как отца Токаева оперировали в Омске в 1945 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину об отце президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
- Кемелю Токаеву сохранили ногу во время операции в госпитале Омска зимой 1945 года.
- Операцию провел молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину об отце президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кемеле Токаеве, которому смогли сохранить ногу во время операции в госпитале Омска зимой 1945 года.
"Омск для него (президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - ред.) тоже важный город и в эмоциональном плане. Помните, я рассказывал историю про папу, Кемеля Токаевича Токаева, фронтовика, который был эвакуирован в Омск зимой 1945 года, и ещё молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров делал операцию, сохранил ногу ему... Хотя ещё не было никакого аппарата Илизарова. Он появился только через 10-11 лет. Всё это было в госпитале в Омске", - сказал Хоценко в ходе встречи с главой государства.