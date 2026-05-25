Хоценко рассказал, что в Омской области солнечных дней больше, чем в Сочи - РИА Новости, 25.05.2026
14:34 25.05.2026 (обновлено: 14:48 25.05.2026)
Хоценко рассказал, что в Омской области солнечных дней больше, чем в Сочи

© РИА Новости / POOL | Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоценко рассказал Путину, что количество солнечных дней в году в Омской области составляет от 290 до 310 дней, как и в Сочи.
  • Он отметил, что число таких дней в регионе иногда превышает их число на Кубани.
  • Глава Омской области также рассказал о развитии тепличного хозяйства.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что количество солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, - оно составляет от 290 до 310 дней в году.
Глава государства в понедельник провел встречу с Хоценко в Кремле. Губернатор рассказал о развитии тепличного хозяйства в регионе.
«
"Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?" - поинтересовался Путин.
Хоценко отметил, что число солнечных дней в Омской области иногда превышает их количество в Сочи. Омск входит в пятерку городов России по самому большому числу солнечных дней в году - оно составляет от 290 до 310 дней.
"Это не легенда?" - уточнил Путин.
"Не легенда", - ответил глава региона.
Президент и губернатор обсудили в числе других вопросов культурные и туристические проекты региона. Один из объектов особенно заинтересовал главу государства.
"А что у вас за музей "Старина Сибирская"?" - спросил Путин, изучая презентацию.
Хоценко рассказал, что этот музейный комплекс расположен в поселке Большеречье в двухстах километрах от Омска. Это аутентичная деревня, где можно узнать о жизни практически всех народов региона, в том числе сибирских казаков, сибирских татар и немцев. Проект включает в себя музейные и интерактивные выставки, возможности гастрономического туризма, отметил глава региона.
"Для туристов интересно, да? Приезжают туда?" - уточнил Путин.
Губернатор сообщил, что это место популярно у туристов.
