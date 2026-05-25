Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Хоценко рассказал, что в Омской области солнечных дней больше, чем в Сочи

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что количество солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, - оно составляет от 290 до 310 дней в году.

Глава государства в понедельник провел встречу с Хоценко в Кремле. Губернатор рассказал о развитии тепличного хозяйства в регионе.

« "Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?" - поинтересовался Путин.

Хоценко отметил, что число солнечных дней в Омской области иногда превышает их количество в Сочи Омск входит в пятерку городов России по самому большому числу солнечных дней в году - оно составляет от 290 до 310 дней.

"Не легенда", - ответил глава региона.

Президент и губернатор обсудили в числе других вопросов культурные и туристические проекты региона. Один из объектов особенно заинтересовал главу государства.

"А что у вас за музей "Старина Сибирская"?" - спросил Путин, изучая презентацию.

Хоценко рассказал, что этот музейный комплекс расположен в поселке Большеречье в двухстах километрах от Омска. Это аутентичная деревня, где можно узнать о жизни практически всех народов региона, в том числе сибирских казаков, сибирских татар и немцев. Проект включает в себя музейные и интерактивные выставки, возможности гастрономического туризма, отметил глава региона.

"Для туристов интересно, да? Приезжают туда?" - уточнил Путин.