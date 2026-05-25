В Госдуме назвали угрозы Каллас из-за удара возмездия неуместной истерикой
16:44 25.05.2026
В Госдуме назвали угрозы Каллас из-за удара возмездия неуместной истерикой

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозы Каи Каллас из-за удара возмездия неуместной истерикой.
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС обсудят усиление международного давления на Россию после удара российской армии в ответ на атаку на колледж в ЛНР.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Планирующей усилить международное давление на Россию после удара возмездия по военным целям на Украине главе евродипломатии Кае Каллас пора прекратить показную неуместную истерику и признать, что атаку на колледж в Старобельске провели споснируемые Евросоюзом украинские войска, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее Каллас заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия российской армии в ответ на атаку на колледж в ЛНР.
"Каллас пора прекратить свою показную и неуместную истерику. Вместо того, чтобы цинично обвинять во всем Россию и плодить какие-то угрозы, лучше бы набралась смелости и рассказала, как спонсируемые ЕС киевские боевики ударили по общежитию с детьми в Старобельске", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Каллас продолжает вести антироссийскую пропаганду, демонстрируя всему миру свою моральную деградацию.
"Ей абсолютно плевать на гибель детей в Старобельске. Именно такие, как Каллас, спровоцировали военный конфликт на Украине и продолжают делать все, для его разжигания", - отметил депутат.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В воскресенье министерство обороны РФ проинформировало, что армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
