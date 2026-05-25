Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС обсудят усиление международного давления на Россию после удара российской армии в ответ на атаку на колледж в ЛНР.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Планирующей усилить международное давление на Россию после удара возмездия по военным целям на Украине главе евродипломатии Кае Каллас пора прекратить показную неуместную истерику и признать, что атаку на колледж в Старобельске провели споснируемые Евросоюзом украинские войска, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Каллас пора прекратить свою показную и неуместную истерику. Вместо того, чтобы цинично обвинять во всем Россию и плодить какие-то угрозы, лучше бы набралась смелости и рассказала, как спонсируемые ЕС киевские боевики ударили по общежитию с детьми в Старобельске", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Каллас продолжает вести антироссийскую пропаганду, демонстрируя всему миру свою моральную деградацию.

"Ей абсолютно плевать на гибель детей в Старобельске . Именно такие, как Каллас, спровоцировали военный конфликт на Украине и продолжают делать все, для его разжигания", - отметил депутат.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.