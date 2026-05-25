Правление РПЛ пока не планирует поднимать вопрос о работе судей
08:18 25.05.2026
Правление РПЛ пока не планирует поднимать вопрос о работе судей

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Член правления Российской премьер-лиги (РПЛ) генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что вопрос работы судей не будет подниматься на предстоящем заседании органа лиги.
В понедельник состоится заседание правления РПЛ. В него помимо Айдамирова входят президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор Евгений Мележиков, а также заместитель генерального директора петербургского "Зенита" Максим Погорелов, генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров, спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин и генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев.
"Будут обсуждаться текущие вопросы, прием новых членов лиги. Ничего революционного. Судейство? Ну, если поднимем вопрос, что изменится?" - сказал Айдамиров.
"Всегда есть что улучшить и клубам, и футболистам, и судьям, но от того, что мы будем их склонять, они лучше не станут. Чтобы судьи стали лучше, им нужно лучше стараться", - добавил собеседник агентства.
Сезон в РПЛ завершился 17 мая, чемпионом России стал "Зенит". В тройку призеров также вошли "Краснодар" и московский "Локомотив". В Первую лигу по итогам сезона вылетели "Нижний Новгород" и "Сочи".
Из второго по силе дивизиона российского футбола в элиту поднялись московская "Родина" и воронежский "Факел". По итогам стыковых матчей места в премьер-лиге сохранили махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон", которые по сумме двух матчей переиграли екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор" соответственно.
