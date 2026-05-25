17:09 25.05.2026 (обновлено: 17:25 25.05.2026)
Эбола не помешает сборной ДР Конго сыграть на чемпионате мира по футболу

В ДРК заявили, что сборная страны примет участие в ЧМ, несмотря на вирус Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Демократической Республики Конго примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, несмотря на вспышку Эболы в стране.
  • Игроки и тренерский состав конголезской сборной соблюдают санитарные меры, установленные американскими властями, и проживают за пределами страны, что исключает возможность их заражения.
  • В связи с этим они будут продолжать подготовку к предстоящему чемпионату мира.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Демократической Республики Конго (ДРК) примет участие в чемпионате мира по футболу, несмотря на распространение вируса Эбола в этом африканском государстве, следует из заявления Конголезской федерации футбола (FECOFA), опубликованного в понедельник.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная ДРК сыграет с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.
«
"По итогам встречи представители FIFA и FECOFA заключили, что игроки и техперсонал конголезской сборной соблюдали санитарные меры, установленные американскими властями, в связи с чем они будут продолжать подготовку к предстоящему чемпионату мира", - говорится в документе.
FECOFA отметила, что возможность заражения вирусом игроков и тренерского состава исключена, так как они проживают за пределами Демократической Республики Конго.
"Представители FECOFA уточнили, что все допущенные на чемпионат игроки, а также большая часть тренерского состава живут и выступают в Европе, поэтому поводов для беспокойства касательно их возможного заражения нет", - сказано в сообщении федерации футбола.
Что касается тренеров, отбывших из конголезской столицы Киншаса на сборы в Бельгию, они покинули страну до 20 мая, в связи с чем проведут 21 день в Европе перед вылетом на чемпионат мира в США, добавила FECOFA.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго завершилась в октябре 2025 года.
