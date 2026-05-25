Эбола не помешает сборной ДР Конго сыграть на чемпионате мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Демократической Республики Конго примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, несмотря на вспышку Эболы в стране.
- Игроки и тренерский состав конголезской сборной соблюдают санитарные меры, установленные американскими властями, и проживают за пределами страны, что исключает возможность их заражения.
- В связи с этим они будут продолжать подготовку к предстоящему чемпионату мира.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Демократической Республики Конго (ДРК) примет участие в чемпионате мира по футболу, несмотря на распространение вируса Эбола в этом африканском государстве, следует из заявления Конголезской федерации футбола (FECOFA), опубликованного в понедельник.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная ДРК сыграет с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.
"По итогам встречи представители FIFA и FECOFA заключили, что игроки и техперсонал конголезской сборной соблюдали санитарные меры, установленные американскими властями, в связи с чем они будут продолжать подготовку к предстоящему чемпионату мира", - говорится в документе.
FECOFA отметила, что возможность заражения вирусом игроков и тренерского состава исключена, так как они проживают за пределами Демократической Республики Конго.
"Представители FECOFA уточнили, что все допущенные на чемпионат игроки, а также большая часть тренерского состава живут и выступают в Европе, поэтому поводов для беспокойства касательно их возможного заражения нет", - сказано в сообщении федерации футбола.
