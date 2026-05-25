"Атланта" уступила "Коламбус Крю" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
02:14 25.05.2026 (обновлено: 02:15 25.05.2026)
"Атланта" с Миранчуком в составе уступила "Коламбус Крю" в матче MLS

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Секу Бангура (24-я минута) и Диего Росси (45+2).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провел весь матч.
"Атланта" потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд. Команда с 11 баллами занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Коламбус Крю", набрав 16 очков, поднялся на десятое место.
