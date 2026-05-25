ФСБ показала магнитные мины, прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами, где демонстрируются прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус" магнитные мины.
На кадрах видно устройство, установленное в районе машинного отделения судна.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на этом судне, прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области. Там оно должно было загрузиться и отправиться в турецкий порт Самсун, однако в подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
По данным ФСБ, взрывные устройства изготовлены по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семь килограммов