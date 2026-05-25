Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала магнитные мины, прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус" - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 25.05.2026 (обновлено: 13:24 25.05.2026)
ФСБ показала магнитные мины, прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус"

ФСБ показала прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус" магнитные мины

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами, где демонстрируются магнитные мины, прикрепленные к корпусу газовоза «Аррхениус».
  • Судно прибыло из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области, где в подводной части корпуса были обнаружены морские магнитные мины.
  • По данным ФСБ, взрывные устройства изготовлены предположительно в одной из стран НАТО.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами, где демонстрируются прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус" магнитные мины.
На кадрах видно устройство, установленное в районе машинного отделения судна.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на этом судне, прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области. Там оно должно было загрузиться и отправиться в турецкий порт Самсун, однако в подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
По данным ФСБ, взрывные устройства изготовлены по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семь килограммов
Предотвращение теракта на судне Аррхениус - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ФСБ нашла мины на корпусе газовоза, прибывшего из Бельгии
Вчера, 12:49
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АнтверпенУсть-ЛугаЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала