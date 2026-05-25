ФСБ нашла мины на корпусе газовоза, прибывшего из Бельгии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку теракта на газовозе, прибывшем из Бельгии с минами на корпусе.
"Cовместно со Следственным комитетом, Министерством обороны и Росгвардией <...> предотвращен террористический акт на судне "Аррхениус", прибывшем <...> в порт Усть-Луга <...> Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун", — говорится в релизе службы.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкВзрывное устройство по типу магнитных мин, прикрепленное к судну "Аррхениус". Скриншот видео
На его подводной части нашли магнитные мины, предположительно, производства НАТО. Каждая из них содержала взрывчатку массой около семи килограммов.
Как сообщил источник в турецком правительстве, Анкара изучает данные о произошедшем.