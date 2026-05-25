12:49 25.05.2026 (обновлено: 14:47 25.05.2026)
ФСБ нашла мины на корпусе газовоза, прибывшего из Бельгии

ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии газовозе "Аррхениус"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила теракт на газовозе "Аррхениус", прибывшем из Бельгии в Ленинградскую область.
  • На подводной части его корпуса нашли магнитные мины со взрывчаткой.
  • Перед разгрузкой в Бельгии судно около полутора суток находилось на якорной стоянке якобы из-за забастовки работников порта.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку теракта на газовозе, прибывшем из Бельгии с минами на корпусе.
"Cовместно со Следственным комитетом, Министерством обороны и Росгвардией <...> предотвращен террористический акт на судне "Аррхениус", прибывшем <...> в порт Усть-Луга <...> Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун", — говорится в релизе службы.
© РИА Новости / ФСБ РФ
Взрывное устройство по типу магнитных мин, прикрепленное к судну "Аррхениус". Скриншот видео
Взрывное устройство по типу магнитных мин, прикрепленное к судну "Аррхениус". Скриншот видео
На его подводной части нашли магнитные мины, предположительно, производства НАТО. Каждая из них содержала взрывчатку массой около семи килограммов.
По данным ФСБ, устройства не могли прикрепить в российских территориальных водах, а перед разгрузкой в Бельгии газовоз около полутора суток находился на якорной стоянке якобы из-за забастовки работников порта.
СК России возбудил дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.
Как сообщил источник в турецком правительстве, Анкара изучает данные о произошедшем.
ПроисшествияУсть-ЛугаЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияБельгияНАТО
 
 
