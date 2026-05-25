Рейтинг@Mail.ru
Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в зачете "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
01:59 25.05.2026
Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в зачете "Формулы-1"

Антонелли оторвался от Расселла в зачете "Формулы-1" после Гран-при Канады

© Фото : Соцсети команды "Ред Булл"Формула-1
Формула-1 - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Соцсети команды "Ред Булл"
Формула-1. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли выиграл четвертую гонку подряд на Гран-при Канады и закрепился на первой строчке в личном зачете «Формулы-1».
  • Антонелли набрал 131 очко, опережая Джорджа Расселла, у которого 88 очков.
  • В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 219 очками.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли закрепился на первой строчке в личном зачете "Формулы-1" после победы на пятом этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Канады, который прошел в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
В воскресенье 19-летний Антонелли выиграл четвертую гонку подряд. Вторым финишировал семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари", третьим стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который занял первый подиум в 2026 году. Джордж Расселл из "Мерседеса" стартовал с поул-позиции, но на 30-м круге болид британца остановился из-за неисправности, и он досрочно завершил гонку. Завершить заезд также не смог действующий чемпион "Формулы-1" гонщик "Макларена" Ландо Норрис.
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Антонелли выиграл четвертую гонку "Формулы-1" подряд
01:05
На счету Антонелли стало 131 очко. Второе место в зачете пилотов занимает Расселл (88), Далее идет монегаск Шарль Леклер (75) из "Феррари".
Также в первую десятку входят: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари") - 72 очка; 5. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен") - 58; 6. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен") - 48; 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 43; 8. Пьер Гасли (Франция; "Альпин") - 20; 9. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас") - 18; 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз") - 16.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (219 очков), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (147), "Макларен" (106), "Ред Булл" (57) и "Альпин" (35).
Следующий этап - Гран-при Монако - пройдет на городской трассе в Монте-Карло с 5 по 7 июня.
Болид гонщика Мерседеса Джорджа Расселла - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады
Вчера, 00:29
 
Формула-1СпортВеликобританияКанадаМонреальЛьюис ХэмилтонДжордж РасселлМакс ФерстаппенФеррариМакларенМерседес
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала