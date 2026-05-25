Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в зачете "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли выиграл четвертую гонку подряд на Гран-при Канады и закрепился на первой строчке в личном зачете «Формулы-1».
- Антонелли набрал 131 очко, опережая Джорджа Расселла, у которого 88 очков.
- В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 219 очками.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли закрепился на первой строчке в личном зачете "Формулы-1" после победы на пятом этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Канады, который прошел в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
В воскресенье 19-летний Антонелли выиграл четвертую гонку подряд. Вторым финишировал семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари", третьим стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который занял первый подиум в 2026 году. Джордж Расселл из "Мерседеса" стартовал с поул-позиции, но на 30-м круге болид британца остановился из-за неисправности, и он досрочно завершил гонку. Завершить заезд также не смог действующий чемпион "Формулы-1" гонщик "Макларена" Ландо Норрис.
На счету Антонелли стало 131 очко. Второе место в зачете пилотов занимает Расселл (88), Далее идет монегаск Шарль Леклер (75) из "Феррари".
Также в первую десятку входят: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари") - 72 очка; 5. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен") - 58; 6. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен") - 48; 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 43; 8. Пьер Гасли (Франция; "Альпин") - 20; 9. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас") - 18; 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз") - 16.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (219 очков), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (147), "Макларен" (106), "Ред Булл" (57) и "Альпин" (35).
Следующий этап - Гран-при Монако - пройдет на городской трассе в Монте-Карло с 5 по 7 июня.
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады
Вчера, 00:29