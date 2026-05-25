Антонелли на 43 очка оторвался от Расселла в зачете "Формулы-1"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли закрепился на первой строчке в личном зачете "Формулы-1" после победы на пятом этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Канады, который прошел в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.