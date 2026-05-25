Антонелли выиграл четвертую гонку "Формулы-1" подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли, пилот «Мерседеса», стал победителем основной гонки пятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады.
- Антонелли выиграл четвертую гонку подряд.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем основной гонки пятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Канады, который прошел в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Итальянец выиграл четвертую гонку подряд. Вторым финишировал семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон (отставание - 10,768 секунды) из "Феррари". Третьим стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+11,276), который занял первый подиум в 2026 году.
Досрочно гонку завершили шесть пилотов, в том числе стартовавший с поул-позиции Джордж Расселл из "Мерседеса" и действующий чемпион "Формулы-1" гонщик "Макларена" Ландо Норрис.
Также в первую десятку вошли: 4. Шарль Леклер ("Феррари", +44,151), 5. Исак Хаджар ("Ред Булл", +1 круг), 6. Франко Колапинто ("Альпин", +1 круг), 7. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", +1 круг), 8. Пьер Гасли ("Альпин", + 1 круг), 9. Карлос Сайнс ("Уильямс", +1 круг), 10. Оливер Берман ("Хаас", +1 круг).
Следующий этап - Гран-при Монако - пройдет на городской трассе в Монте-Карло с 5 по 7 июня.
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады
Вчера, 00:29