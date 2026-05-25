Названы страны Европы с самой доступной электроэнергией для населения

МОСКВА, 25 мая – РИА новости. Исландия возглавила рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения, замыкает список Молдавия, Россия же оказалась на четвертом месте, значительно улучшив свои позиции за последние годы, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на рынке энергии

После энергетического кризиса 2022 года, когда цены на электроэнергию в Европе зашкаливали, в последующие три года ситуация была сравнительно стабильной. Во всяком случае, продолжительных аномальных периодов не наблюдалось, цены колебались в приемлемых для экономики интервалах, отмечают аналитики.

При этом в разных странах динамика оптовых цен была разнонаправленной и уровни цен различны. Например, биржевая цена в Германии в 2025 году поднялась на 12,3% до 89,3 евро за мегаватт-час тогда как в Финляндии она снизилась на 11,2% до 40,5 евро за мегаватт-час.

Оптовые цены частично трансформируются на розничный рынок, однако в разных странах это происходит не одинаково, что обусловлено структурой генерации, методами тарификации, налоговыми режимами. При этом очевидно, что доступность электричества определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.

Для оценки доступности электроэнергии для жителей стран Европы эксперты РИА Новости составили рейтинг, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран.

Россия на четвертом месте

Лидером по доступности электроэнергии для населения стала Исландия . Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести почти 26 тысяч киловатт-час. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе.

В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн Норвегия , где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 25,4 тысячи киловатт-час и 21,2 тысячи киловатт-час соответственно.

Россия заняла в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии четвертое место. На среднемесячную зарплату наши граждане могут позволить себе приобрести порядка 17,3 тысячи киловатт-час. Пять лет назад, в 2021 году наша страна по этому показателю была на десятом месте.

Чехия, Латвия и Последнее место в рейтинге занимает Молдавия . Жители этой страны имеют возможность купить лишь 3,5 тысячи киловатт-час электроэнергии в месяц. Помимо Молдавии в числе стран с дорогой электроэнергией по отношению к зарплате находятся Румыния Польша . Жители этих стран могут приобрести менее 5,8 тысячи киловатт-час электроэнергии в месяц.

Электричество подорожало в большинстве стран

Для оценки стоимости электроэнергии для населения были проанализировали цены на нее в пересчете на рубли.

Самая низкая стоимость электроэнергии для населения в Казахстане . В пересчете на российскую валюту киловатт-час здесь стоит 3,9 рубля. На втором месте по дешевизне электроэнергии находится Россия с ценой 5,2 рубля за киловатт-час. Третье место занимает Белоруссия , где стоимость электричества составила 7,4 рубля за киловатт-час. Далее идут в основном страны восточной Европы и Балканского полуострова , имеющие относительно низкие тарифы на электричество.

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте в Ирландии – 34,7 рубля за киловатт-час. Дорогое электричество также в Германии, Великобритании Бельгии . В этих странах цена киловатт-час превышает 30 рублей.

Говоря о динамике цен, следует отметить, что в большинстве стран цены на электричество повысились, это произошло в 25 государствах из 37, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов для населения произошел в Румынии (+58,6%), Молдавии (+47,8%) и в Австрии (+34,3%). Снизились цены в 12 государствах. Самое значительное падение произошло на Кипре (-14,7%), во Франции (-12,5%) и в Дании (-11,9%). В России тарифы на электроэнергию выросли на 15%.

Начало 2026 года принесло очередные шоковые испытания для мировых энергетических рынков после начала конфликта на Ближнем Востоке . Возникший дефицит топлива, который уже привел к росту цен на нефть и газ, по цепочке передался и на рынок электроэнергии. Поэтому эксперты РИА Новости полагают, что в большинстве европейских стран оптовые цены на электроэнергию будут в среднем за 2026 год существенно выше, чем в 2025 году. Соответственно, можно ожидать падения величины доступности электроэнергии для европейского населения.

В России оптовый рынок электроэнергии в меньшей степени зависим от колебаний мировых цен на энергоносители, при этом колебания оптовых цен почти не передаются на регулируемый розничный рынок. В нашей стране с 1 октября ожидается индексация тарифов в среднем на 11,3%, при этом рост заработной зарплаты, скорее всего, будет не ниже. Таким образом, доступность электроэнергии для населения России не должна снизиться, считают аналитики.