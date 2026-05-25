16:18 25.05.2026 (обновлено: 16:44 25.05.2026)
Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи

Сальтведт назвал Элиаша путем для возвращения России на международную арену

Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш — это самый быстрый путь для возвращения России на международные соревнования.
  • Генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул заявил, что норвежцы выступают за уход Элиаша из-за недостатка прозрачности, финансовых проблем и порчи репутации.
  • FIS приняла вердикт CAS о неправомерности запрета на участие россиян и белорусов в международных турнирах и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш, которого критикуют за непрозрачность и финансовые проблемы, является для России самым быстрым способом вернуться на международные соревнования.
Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул заявил, что норвежцы выступают за уход Элиаша, обвинив его в недостатке прозрачности, финансовых проблемах и порче репутации. Выборы президента FIS пройдут 11 июня в Белграде.
"Я думаю, заявление Кеула довольно честное. Норвегия и другие федерации устали от недостатка прозрачности и вовлеченности со стороны Элиаша, и это вызывает у них большую неопределенность в отношении развития FIS в случае его переизбрания. С экономикой тоже серьезные проблемы", - сказал Сальтведт.
"Конечно, эти страны предпочли бы, чтобы Россия оставалась под санкциями до окончания войны, но они смирились с тем, что этого может не произойти. Элиаш, вероятно, самый быстрый путь для России обратно на международные соревнования, но я думаю, что это произойдет в любом случае, поскольку многие другие виды спорта сегодня меняют свою политику", - отметил Сальтведт.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
СпортРоссияБелград (город)НорвегияСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
