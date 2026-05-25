Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш, которого критикуют за непрозрачность и финансовые проблемы, является для России самым быстрым способом вернуться на международные соревнования.