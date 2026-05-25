В Ленинградской области девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка - РИА Новости, 25.05.2026
10:49 25.05.2026
В Ленинградской области девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка

В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцатилетняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Тихвинском районе Ленинградской области.
  • Авария произошла на Комсомольской улице в поселке Красава.
  • Мальчик госпитализирован с травмами средней тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Тихвинском районе Ленинградской области, мальчик получил травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на Комсомольской улице в поселке Красава.
"Четырнадцатилетняя девочка-подросток без сопровождения законных представителей, управляя питбайком, совершила наезд на 3-летнего пешехода… который выбежал на проезжую часть в сопровождении законных представителей, после чего скрылась с места происшествия", - сказали в ГУМВД.
Мальчик госпитализирован с травмами средней тяжести, уточнили в полиции.
Сбившая его девочка после опроса передана родителям, питбайк изъят.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
ПроисшествияТихвинский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
