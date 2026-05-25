В Ленинградской области возбудили дело о покушении на терроризм
12:48 25.05.2026
В Ленинградской области возбудили дело о покушении на терроризм

СК завел дело после обнаружения магнитных мин на судне в Ленинградской области

© Фото : ОАО "Компания Усть-Луга"
© Фото : ОАО "Компания Усть-Луга"
Порт Усть-Луга. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.
  • На корпусе газовоза «Аррхениус» в порту Усть-Луга обнаружены и обезврежены морские магнитные мины заводского производства.
  • Установлено, что мины не могли быть установлены в российских территориальных водах.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки после того, как в Ленинградскую область из Бельгии прибыло судно с магнитными минами на корпусе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", - сказала она.
По данным следствия, в порту Усть-Луга Ленинградской области на корпусе газовоза "Аррхениус" водолазы обнаружили взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Они были обезврежены.
Следствие выяснило, что судно вышло из бельгийского Антверпена для заправки в морском порту Усть-Луга, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в турецкий порт Самсун. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой в несколько дней от планируемой даты.
"При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах", - подчеркнула Петренко.
Она добавила, что российские следователи устанавливают причастных к преступлению.
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьУсть-ЛугаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)НАТО
 
 
