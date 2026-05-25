В Ленинградской области возбудили дело о покушении на терроризм

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки после того, как в Ленинградскую область из Бельгии прибыло судно с магнитными минами на корпусе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.