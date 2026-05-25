Рейтинг@Mail.ru
В чеченском селе размыло дамбу - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 25.05.2026 (обновлено: 10:16 25.05.2026)
В чеченском селе размыло дамбу

В чеченском селе размыло дамбу, эвакуированы 20 семей

© Кадр видео из соцсетейПоследствия размыва дамбы в селе Агишты Шалинского района Чечни
Последствия размыва дамбы в селе Агишты Шалинского района Чечни - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия размыва дамбы в селе Агишты Шалинского района Чечни
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Агишты Шалинского района Чечни проведена эвакуация 20 семей из-за риска затопления.
  • В селе зафиксирован размыв дамбы протяженностью около 300 метров.
ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Двадцать семей эвакуировали из села Агишты Шалинского района Чечни из-за риска потопления, сообщили РИА Новости в администрации района.
«
"В селе Агишты в связи с риском затопления проведена эвакуация 20 семей", — рассказали в администрации Шалинского муниципального района.
Также в населенном пункте зафиксирован размыв дамбы протяжённостью около 300 метров. В администрации уточняют количество подтопленных домовладений.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Из зоны подтопления в Армавире эвакуируют жителей
20 мая, 14:51
 
ПроисшествияШалинский районСеверный КавказРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала