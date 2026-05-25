В чеченском селе размыло дамбу

ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Двадцать семей эвакуировали из села Агишты Шалинского района Чечни из-за риска потопления, сообщили РИА Новости в администрации района.
"В селе Агишты в связи с риском затопления проведена эвакуация 20 семей", — рассказали в администрации Шалинского муниципального района.
Также в населенном пункте зафиксирован размыв дамбы протяжённостью около 300 метров. В администрации уточняют количество подтопленных домовладений.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
