Бутягин рассказал о нестыковках в документах о его выдаче Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин, которого Украина обвинила в якобы незаконных раскопках в Крыму, рассказал РИА Новости, что документы о необходимости его экстрадиции содержали множество нестыковок, украинская сторона, по оценке ученого и его адвокатов, "не особо старалась" с их подготовкой.

"Документы о моей выдаче Украине , которые мне представили в период содержания под арестом в польской тюрьме, были плохо подготовлены. Даже я, не будучи профессионалом в этой сфере, обнаружил массу нестыковок. По оценке адвокатов, многое можно было бы с легкостью опровергнуть", - сказал Бутягин

По мнению ученого, такая ситуация могла быть обусловлена расчетом на его экстрадицию на Украину.

"Возможно, они считали, что вот они меня дождутся - и я тут же признаю все обвинения", - предположил Бутягин.

Он добавил, что недочеты в подготовке документов об экстрадиции на Украину по обвинению в якобы незаконных раскопках могли быть также вызваны тем, что задержание по запросу Украины произошло именно в Польше

"Польша - это очень большой друг Украины. Возможно, был расчет на то, что никто не будет особо вникать документы о моей выдаче", - предположил Бутягин.