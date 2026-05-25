02:34 25.05.2026
Бутягин рассказал о нестыковках в документах о его выдаче Украине

Археолог Александр Бутягин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, рассказал о нестыковках в документах о его экстрадиции.
  • Бутягин считает, что недочеты в документах могли быть связаны с расчетом на его быструю экстрадицию или с тем, что задержание произошло в Польше, которая является союзником Украины.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин, которого Украина обвинила в якобы незаконных раскопках в Крыму, рассказал РИА Новости, что документы о необходимости его экстрадиции содержали множество нестыковок, украинская сторона, по оценке ученого и его адвокатов, "не особо старалась" с их подготовкой.
"Документы о моей выдаче Украине, которые мне представили в период содержания под арестом в польской тюрьме, были плохо подготовлены. Даже я, не будучи профессионалом в этой сфере, обнаружил массу нестыковок. По оценке адвокатов, многое можно было бы с легкостью опровергнуть", - сказал Бутягин.
По мнению ученого, такая ситуация могла быть обусловлена расчетом на его экстрадицию на Украину.
"Возможно, они считали, что вот они меня дождутся - и я тут же признаю все обвинения", - предположил Бутягин.
Он добавил, что недочеты в подготовке документов об экстрадиции на Украину по обвинению в якобы незаконных раскопках могли быть также вызваны тем, что задержание по запросу Украины произошло именно в Польше.
"Польша - это очень большой друг Украины. Возможно, был расчет на то, что никто не будет особо вникать документы о моей выдаче", - предположил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.
