Бол-герл чуть не упала в обморок в матче "Ролан Гаррос" с участием Рублева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девушке, подающей мячи, стало плохо во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между Андреем Рублевым и Игнасио Бусе.
- Температура в Париже, где проходит турнир, превышает 30 градусов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Девушке, подающей мячи, стало плохо во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Андреем Рублевым и перуанцем Игнасио Бусе, сообщает The Tennis Letter.
Девушка почувствовала недомогание во втором сете и покинула корт в сопровождении арбитров. Как сообщает источник, на данный момент с ней все в порядке.
25 мая 2026 • начало в 17:25
Температура в Париже, где проходит турнир, превышает 30 градусов. По ходу матча Бусе из-за недомогания брал медицинский тайм-аут.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем "Ролан Гаррос" является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы.