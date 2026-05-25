Бол-герл чуть не упала в обморок в матче "Ролан Гаррос" с участием Рублева

Бол-герл стало плохо во время матча россиянина Андрея Рублева на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Девушке, подающей мячи, стало плохо во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Андреем Рублевым и перуанцем Игнасио Бусе, сообщает The Tennis Letter.

Девушка почувствовала недомогание во втором сете и покинула корт в сопровождении арбитров. Как сообщает источник, на данный момент с ней все в порядке.

Температура в Париже, где проходит турнир, превышает 30 градусов. По ходу матча Бусе из-за недомогания брал медицинский тайм-аут.