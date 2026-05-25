ФСБ раскрыла подробности о попытке теракта на судне, прибывшем из Бельгии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Судно "Аррхениус" не могло быть заминировано в российских территориальных водах, его в Бельгии продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена, сообщили в ЦОС ФСБ России.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
"В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта. Согласно оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах", - говорится в сообщении.
