13:10 25.05.2026
ФСБ раскрыла подробности о попытке теракта на судне, прибывшем из Бельгии

ФСБ: судно "Аррхениус" не могло быть заминировано в российских водах

  • В подводной части корпуса судна "Аррхениус", прибывшего в Ленинградскую область из Бельгии, нашли морские магнитные мины.
  • По оценке экспертов, их не могли установить в российских территориальных водах, так как судно находилось на якорной стоянке в Бельгии более суток.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Судно "Аррхениус" не могло быть заминировано в российских территориальных водах, его в Бельгии продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена, сообщили в ЦОС ФСБ России.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
"В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта. Согласно оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах", - говорится в сообщении.
