ФСБ раскрыла подробности о попытке теракта на судне, прибывшем из Бельгии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Судно "Аррхениус" не могло быть заминировано в российских территориальных водах, его в Бельгии продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена, сообщили в ЦОС ФСБ России.

"В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта. Согласно оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах", - говорится в сообщении.