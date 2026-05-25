К газовозу "Аррхениус" были прикреплены мины, сообщила ФСБ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Магнитные мины, предположительно, производства НАТО массой взрывчатого вещества около 7 килограммов каждая были прикреплены к корпусу газовоза "Аррхениус", прибывшего из Бельгии в Ленинградскую область, сообщил ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкВзрывное устройство по типу магнитных мин, прикрепленное к судну "Аррхениус". Скриншот видео
Отмечается, что в ходе осмотра подводной части корпуса судна "водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств".
"В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семь килограммов", - говорится в сообщении.