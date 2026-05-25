К газовозу "Аррхениус" были прикреплены мины, сообщила ФСБ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Магнитные мины, предположительно, производства НАТО массой взрывчатого вещества около 7 килограммов каждая были прикреплены к корпусу газовоза "Аррхениус", прибывшего из Бельгии в Ленинградскую область, сообщил ЦОС ФСБ.