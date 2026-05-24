МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западная воинственная риторика полностью вышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе, что вынудило ее лидеров прийти к пониманию необходимости переговоров с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Гленну Диесену в эфире его YouTube-канала.
"Риторика и воинственные настроения (Запада. — Прим. ред.) вышли из-под контроля. <…> Но некоторые ответственные люди там поняли, что ситуация не просто близка к критической точке, а все дошло до той стадии, когда европейцы потеряли всякий самоконтроль. И это может привести к тому, что все взорвется полностью, причем так, что последствия станут катастрофическими для всей Европы", — отметил ученый.
Подобное развитие событий, по его словам, наглядно демонстрирует провал прежней стратегии игнорирования России и вынуждает европейские элиты экстренно искать дипломатические выходы из тупика.
"Возможно, именно в этом причина появления идей <…> о том, что кому-то следует обсудить это с российской стороной. <…> Россиянам действительно есть что сказать, чтобы помочь освежить память европейцев о том, как мы вообще приблизились к этой колоссальной катастрофе", — добавил Сакс.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, включая представителей ЕС. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого света.