Володин отметил важность обмена опытом на антифашистском форуме

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обмен опытом в рамках открывшегося в Москве антифашистского форума способствует развитию международного гуманитарного сотрудничества и выработке предложений, направленных на укрепление глобальной безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в приветствии участникам мероприятия.
В Москве в воскресенье открылся III Международный антифашистский форум "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность", в котором принимают участие представители 70 партий, движений и организаций, политические и общественные деятели из более чем 100 стран.
Ранее президент России Владимир Путин также обратился к участникам мероприятия, отметив важность совместной работы для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.
"Конструктивный диалог и обмен опытом в рамках форума способствуют развитию международного гуманитарного сотрудничества и выработке предложений, направленных на укрепление глобальной безопасности, противостояние современным вызовам и угрозам, улучшение качества жизни граждан", - сказано в обращении Володина, которое зачитал на форуме первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Председатель Госдумы отметил, что участникам предстоит обсудить вопросы, связанные с повышением эффективности мер борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением фашистской и неонацистской идеологии, а также поднять тему сохранения и защиты исторической памяти. По его словам, это особенно важно в год 85-летия начала Великой Отечественной войны.
Володин пожелал собравшимся продуктивной работы и успехов.