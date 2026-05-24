Рейтинг@Mail.ru
Велогонщик Власов сохранил 25-е место на "Джиро д'Италия" после 15-го этапа - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 24.05.2026 (обновлено: 22:08 24.05.2026)
Велогонщик Власов сохранил 25-е место на "Джиро д'Италия" после 15-го этапа

Власов занимает 25-е место в зачете "Джиро д'Италия" после 15-го этапа

© Фото : Официальный аккаунт Александра Власова в InstagramРоссийский велогонщик Александр Власов
Российский велогонщик Александр Власов - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Официальный аккаунт Александра Власова в Instagram
Российский велогонщик Александр Власов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занимает 25-е место в генеральной классификации «Джиро д'Италия» после 15 этапов.
  • На 15-м этапе Власов финишировал 107-м, отстав от лидера на 57 секунд.
  • Власов отстает от лидера генеральной классификации на 32 минуты 31 секунду.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 25-е место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 15 этапов многодневки.
Этап в воскресенье протяженностью 157 км прошел по маршруту Вогера - Милан. Первым финишировал норвежец Фредерик Дверснес из команды Uno-X Mobility, преодолевший дистанцию за 3 часа 3 минуты 18 секунд. Вторым стал итальянец Мирко Маэстри из Team Polti Visitmalta, третьим - его соотечественник Мартин Марчеллузи из Bardiani CSF 7 Saber. Россиянин Власов стал 107-м, отстав от лидера на 57 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 59 часов 12 минут 56 секунд. Португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious (+2.26) идет вторым, третьим - австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+2.50). Власов сохранил 25-ю строчку, он отстает от лидера на 32 минуты 31 секунду.
Следующий этап протяженностью 113 км пройдет по маршруту Беллинцона - Кари во вторник, 26 мая.
Московский осенний велофестиваль в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Весенний велофестиваль в Москве стал самым массовым велособытием страны
Вчера, 20:57
 
СпортМиланАлександр ВласовBahrain VictoriousДжиро д'Италия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала