Велогонщик Власов сохранил 25-е место на "Джиро д'Италия" после 15-го этапа

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 25-е место в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 15 этапов многодневки.
Этап в воскресенье протяженностью 157 км прошел по маршруту Вогера - Милан. Первым финишировал норвежец Фредерик Дверснес из команды Uno-X Mobility, преодолевший дистанцию за 3 часа 3 минуты 18 секунд. Вторым стал итальянец Мирко Маэстри из Team Polti Visitmalta, третьим - его соотечественник Мартин Марчеллузи из Bardiani CSF 7 Saber. Россиянин Власов стал 107-м, отстав от лидера на 57 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 59 часов 12 минут 56 секунд. Португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious (+2.26) идет вторым, третьим - австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+2.50). Власов сохранил 25-ю строчку, он отстает от лидера на 32 минуты 31 секунду.
Следующий этап протяженностью 113 км пройдет по маршруту Беллинцона - Кари во вторник, 26 мая.