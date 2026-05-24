Ульянов: Россия добивается от МАГАТЭ четкой реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости, 24.05.2026
22:37 24.05.2026 (обновлено: 22:38 24.05.2026)
Ульянов: Россия ждет от Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия требует от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по Запорожской АЭС.
  • Михаил Ульянов заявил о необходимости однозначного освещения провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС и ее инфраструктуру.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Россия добивается от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного — без каких-либо двусмысленностей — освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи", - сказал он.
