Ульянов: Россия добивается от МАГАТЭ четкой реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Россия добивается от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного — без каких-либо двусмысленностей — освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи", - сказал он.