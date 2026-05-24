Ульянов: Россия добивается от МАГАТЭ четкой реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Россия добивается от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.