"Она будет уничтожена": в США жестко ответили на атаку Украины по ЛНР - РИА Новости, 24.05.2026
02:02 24.05.2026 (обновлено: 02:39 24.05.2026)
"Она будет уничтожена": в США жестко ответили на атаку Украины по ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что атака ВСУ на ЛНР подтверждает преступный характер киевского режима и даёт России полное право на жесткие ответные меры.
  • По мнению экс-разведчика, Украина действует вне рамок закона и должна быть уничтожена в случае сопротивления, что положит конец деятельности разжигателей войны и принесёт миру спокойствие.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Атака Украины на ЛНР, совершенная в пятницу, доказала преступный характер киевского режима и дала полное право России на его наказание, сообщил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину. И если Украина будет сопротивляться, она будет уничтожена. Надеюсь, именно по этой траектории Россия сегодня и движется. Разжигатели войны и спекулянты вроде вас останутся не у дел. И мир вздохнет спокойнее", — написал он, комментируя последствия ударов ВСУ.
В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об украинской атаке на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погиб 21 человек, еще 43 пострадали. Возбуждено дело о теракте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий Песков
 
 
