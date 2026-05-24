Рейтинг@Mail.ru
Ирландский журналист назвал удар ВСУ по колледжу массовым убийством - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 24.05.2026 (обновлено: 15:44 24.05.2026)
Ирландский журналист назвал удар ВСУ по колледжу массовым убийством

Ирландский журналист Чей Боуз назвал удар ВСУ по колледжу массовым убийством

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист из Ирландии Чей Боуз назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР преднамеренным массовым убийством.
  • По его словам, Старобельск — маленький мирный городок, вокруг нет военных объектов.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил РИА Новости, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР является преднамеренным массовым убийством.
«
"Мы могли видеть фото и видео и смотреть новости, но в итоге приехали и увидели сами, почувствовали этот запах… Это было преднамеренное массовое убийство", - сказал журналист.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Вчера, 09:42
Он осмотрел разрушенное здание общежития и колледжа и находится в шоке от увиденного.
Боуз добавил, что очевидно, что Старобельск - маленький мирный городок и вокруг нет военных объектов. Он рассказал, что сам служил в армии и знает, как выглядят военные объекты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.
Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на педагогический колледж в Старобельске - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж
Вчера, 09:51
 
Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЧей БоузЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала