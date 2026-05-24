Ирландский журналист назвал удар ВСУ по колледжу массовым убийством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист из Ирландии Чей Боуз назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР преднамеренным массовым убийством.
- По его словам, Старобельск — маленький мирный городок, вокруг нет военных объектов.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил РИА Новости, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР является преднамеренным массовым убийством.
«
"Мы могли видеть фото и видео и смотреть новости, но в итоге приехали и увидели сами, почувствовали этот запах… Это было преднамеренное массовое убийство", - сказал журналист.
Он осмотрел разрушенное здание общежития и колледжа и находится в шоке от увиденного.
Боуз добавил, что очевидно, что Старобельск - маленький мирный городок и вокруг нет военных объектов. Он рассказал, что сам служил в армии и знает, как выглядят военные объекты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.