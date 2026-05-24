Француз покинул корт во время матча с Хачановым из-за диареи

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Французский теннисист Артюр Жеа был вынужден покинуть корт во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова из-за диареи.

В воскресенье Жеа проиграл Хачанову в стартовом матче "Ролан Гаррос" со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 0:6. В первом сете при счете 4:1 в пользу россиянина Жеа обратился к супервайзеру с жалобами на недомогание и попросил разрешения уйти в туалет.

"Вы говорите по-французски? У меня диарея. Мне нужно в туалет, я больше не могу двигаться. Если не уйду, я сейчас на корте обосрусь", - заявил Жеа.

Арбитр призвал спортсмена доиграть гейм, Жеа выиграл его на своей подаче, после чего немедленно покинул корт.