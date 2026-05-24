Француз покинул корт во время матча с Хачановым из-за диареи
15:11 24.05.2026 (обновлено: 15:22 24.05.2026)
Француз покинул корт во время матча с Хачановым из-за диареи

  • Французский теннисист Артюр Жеа покинул корт во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова.
  • Жеа был вынужден уйти из-за диареи.
  • В итоге Жеа проиграл Хачанову со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 0:6.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Французский теннисист Артюр Жеа был вынужден покинуть корт во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова из-за диареи.
В воскресенье Жеа проиграл Хачанову в стартовом матче "Ролан Гаррос" со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 0:6. В первом сете при счете 4:1 в пользу россиянина Жеа обратился к супервайзеру с жалобами на недомогание и попросил разрешения уйти в туалет.
"Вы говорите по-французски? У меня диарея. Мне нужно в туалет, я больше не могу двигаться. Если не уйду, я сейчас на корте обосрусь", - заявил Жеа.
Арбитр призвал спортсмена доиграть гейм, Жеа выиграл его на своей подаче, после чего немедленно покинул корт.
Во втором раунде Хачанов сыграет против победителя встречи Кириан Жаке (Франция) - Марко Трунгеллити (Аргентина).
