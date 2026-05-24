Почему Сталин отказывался от звания генералиссимуса

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Вопрос о присвоении Сталину звания генералиссимуса поднимался не раз во время Великой Отечественной войны, но советский лидер упорно отказывался.

Только после слов маршала Рокоссовского вождь изменил свое мнение.

Кому присваивалось это звание?

Впервые в истории звание генералиссимуса было присвоено в 1569 году французским королем Карлом IX своему брату — будущему королю Генриху III. А в России звание "генералиссимус" появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Так иноземные начальники обращались к Большому воеводе — командующему главными силами или Большим полком в Русском государстве XV-XVII веков.

Первым русским генералиссимусом стал соратник царя Петра I боярин Алексей Шеин, который командовал всеми русскими войсками во втором Азовском походе Петра. Звание генералиссимуса носил также светлейший князь Александр Меншиков и великий полководец Александр Васильевич Суворов.

В XX веке это звание имели испанский военный и государственный деятель Франсиско Франко, революционер и лидер китайской партии Гоминьдан Чан Кайши.

"Вы маршал и я маршал"

Иосиф Виссарионович долго не поддавался на уговоры. Во время Парада Победы, 24 июня 1945 года, Георгий Жуков заявил о том, что СССР разгромил гитлеровскую Германию только благодаря талантливому полководцу Иосифу Сталину.

Присутствовавшие на заседании Политбюро Иван Конев, Георгий Жуков, Александр Василевский и Константин Рокоссовский снова принялись уговаривать Сталина принять звание генералиссимуса. Маршалы мотивировали предложение тем, что согласно статуту русской армии полководцу, победоносно окончившему военную кампанию, присваивалось это звание.

Однако Иосиф Виссарионович все равно высказывал сомнения.

Считается, что изменить мнение вождя заставили слова Рокоссовского, который заявил : "Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал, вы меня наказать не сможете!"

Жалел, что согласился

Спустя четыре дня после Парада Победы в свет вышел указ о присвоении маршалу Сталину звания генералиссимуса. Таким образом, вождь стал первым человеком, удостоенным высокого звания после Александра Суворова.

Между тем, если верить Вячеславу Молотову, Сталин до конца своих дней жалел о том, что согласился. В связи с присвоением нового звания вождю пошили и специальную форму. Когда Сталину ее продемонстрировали, он разразился бранью, сказав, что маршальская форма его устраивает и ничего выдумывать не надо.

Маршальский мундир и одна звезда

В итоге специально сшитый мундир генералиссимуса он никогда не носил, ограничиваясь привычным ему маршальским мундиром.

"Подобное отношение было у него и к званию Героя Советского Союза. Известно, что Сталин еще ранее стал Героем Социалистического Труда, причем получил Золотую Звезду "Серп и Молот" под номером один. И носил только ее", — отметил эксперт Российского военно-исторического общества, историк Денис Шполянский.