Краткий пересказ от РИА ИИ
- На I Международный форум по безопасности приедут представители более чем 120 стран.
- Среди участников будут неофициальные представители из 12 недружественных стран, выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представители 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией, приедут на I Международный форум по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов сообщил в интервью РИА Новости, что Россия пригласила ряд стран Запада, прежде всего США, на предстоящий форум по безопасности, и что у них есть интерес к мероприятию.
"В первом международном форуме по безопасности, который пройдет под эгидой Совета безопасности Российской Федерации 26-29 мая 2026 года в Московской области на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот", примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран... В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией", - говорится в сообщении.
"Своих представителей на форум направляют почти все страны Африки (50 из 54), все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки, где проживает более 5,5 миллиардов человек или около 70% населения Земли", - отмечается в сообщении.