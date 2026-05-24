"Краснодар" зря поставил Боселли бить пенальти, заявил Семин

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный тренер столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Семин считает, что штаб "Краснодара" напрасно доверил пробитие одного из пенальти Хуану Боселли.

Семин отметил удачное решение тренера "Спартака" о замене вратаря перед серией пенальти на голкипера, который лучше отражает одиннадцатиметровые удары.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо удачно провел замену вратаря перед серией пенальти в суперфинале Кубка России по футболу, а штаб "Краснодара" напрасно доверил пробитие одного из одиннадцатиметровых Хуану Боселли, считает бывший главный тренер столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Свои удары не реализовали Боселли и Кевин Ленини. В добавленные к основному времени минуты "Спартак" заменил основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна.

"Игра была совершенно равная, мог победить и "Краснодар". Но "Спартаку" помогло очень хорошее решение тренера, который поменял перед серией пенальти основного вратаря на голкипера, который лучше отражает одиннадцатиметровые удары. Все знают, что Помазун - вратарь, который специализируется на пенальти, и тренер вовремя сделал замену", - сказал Семин РИА Новости.

"На мой взгляд, неудачный выбор (на серию пенальти у " Краснодара ") был Боселли , который в матче (29-го тура чемпионата России) с " Динамо " совершил достаточно грубую ошибку, и его команда проиграла матч. Из этих компонентов и складывается результат - либо есть победа, либо нет", - добавил собеседник агентства.