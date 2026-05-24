Самусенко одержал вторую победу на первом этапе турнира "Маре Нострум"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 50 метров на спине на первом этапе международного турнира "Маре Нострум" в Монако.
Самусенко первенствовал с результатом 24,29 секунды, опередив Мирослава Кнедлу (отставание - 0,28 секунды) из Чехии. Для Самусенко эта победа стала второй на турнире, ранее он побеждал на дистанции 100 м на спине.
Олег Костин (+0,31) стал вторым в финале заплыва на 50 м баттерфляем, который выиграл американец Илья Харун (22,64).
Этап международного турнира "Маре Нострум" в Монако завершился в воскресенье. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.