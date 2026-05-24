Президент РФС выразил надежду на скорое снятие санкций с российских команд

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на скорое ослабление санкционной политики Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении российских команд.
Российские команды с 2022 года отстранены от выступлений в официальных международных турнирах по футболу. В сентябре 2023 года исполком УЕФА объявил о допуске российских юношеских сборных к международным турнирам, но отменил его через месяц, объяснив технической невозможностью исполнения этого решения. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов до юношеских соревнований без ограничений как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.
"Футбол более политизирован, ведь он самый популярный, - сказал Дюков журналистам. - Решение (о допуске российских юношеских футбольных команд) было еще в 2023 году, но, к сожалению, оно не было реализовано. Надеюсь, в этом году решение будет реализовано, будут новые решения".
