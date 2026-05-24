Путин написал речь о трагедии в Старобельске от руки

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин написал свою речь о трагедии в Старобельске от руки на встрече с выпускниками программы "Время героев", соответствующие кадры опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
На кадрах показано, как глава государства готовил свою речь и от руки вносил в нее правки.
В пятницу Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев" объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ на ЛНР. Он назвал удар по колледжу в Старобельске террористической атакой киевской хунты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.