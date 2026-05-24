Переводчик Путина рассказал о сложности перевода пословиц

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Переводчик президента России Владимира Путина рассказал, что при переводе пословиц с русского на китайский язык иногда бывает сложно передать общий смысл.
Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине вспомнил классическую китайскую идиому: "не виделись день, а как будто минуло три осени". Президент поприветствовал коллегу и подчеркнул, что очень рад новой встрече с ним.
"Иногда можно столкнуться со сложностями перевести общий смысл... Всегда есть определенные сюрпризы", — рассказал переводчик Путина автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, насколько сложно на ходу перевести пословицу с русского на китайский язык.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. В среду в Пекине состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне.